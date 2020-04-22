Московские застройщики получат поддержку на 7 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Общий объем поддержки застройщиков Москвы составил 7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Алексей Цуркан.

"Новый антикризисный пакет позволяет получить отсрочку по арендным и другим имущественным платежам девелоперским компаниям, владеющим более чем 200 строительными площадками. Общий объем поддержки застройщиков московских составил, по нашей статистике, более 7 млрд рублей", - сказал он в ходе вебинара "#бизнесантивирус", посвященного третьему пакету антикризисных мер правительства Москвы.

Он отметил, что данная поддержка позволит не заморозить строительство более 9 млн кв. м недвижимости.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договоры выкупа городской недвижимости. Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и аналогичных выплат в городской бюджет.