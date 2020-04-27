Девелопер "Инград" впервые провел удаленную ипотечную сделку через эскроу под 6,5%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" впервые провела дистанционную сделку по покупке квартиры в ипотеку под 6,5% годовых с использованием счета эскроу, сообщила в понедельник пресс-служба девелопера.

"Девелоперская группа компаний "Инград" заключила первый договор долевого участия по схеме эскроу-счетов в дистанционном режиме без присутствия покупателя в офисе продаж компании и филиале банка. Ранее подобные сделки с привлечением механизма эскроу не удавалось реализовать из-за порядка идентификации личности клиента. Квартира приобретена в ипотеку по льготной субсидированной ставке 6,5% годовых по программе банка ВТБ "Господдержка 2020", - говорится в сообщении.

Как отметил директор по продажам "Инграда" Константин Тюленев, слова которого приводит пресс-служба, сделку по покупке квартиры провели через сервис электронной регистрации. Ранее в дистанционном формате продажа жилья с использованием механизма счетов эскроу не осуществлялась. Сделка была оформлена на трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Новое Медведково", который строится в Мытищах. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на четвертый квартал 2021 года.

По данным Единого реестра застройщиков, ГК "Инград" является пятым по величине застройщиком жилья в России. Общий объем текущего строительства "Инграда" составляет более 1,2 млн кв. метров жилья, из которых более 542 тыс. кв. м приходится на Московскую область.

Всего, по данным Единой информационной системы жилищного строительства на 27 апреля 2020 года, в России более 31,7 млн кв. м из более 99,7 млн кв. м строится с использованием эскроу-счетов. При этом на Московскую область приходится 3 млн кв. м или 314 домов, которые возводят по новой схеме с проектным финансированием застройщиков и использованием эскроу. Всего в Московской области ведется строительство 11 млн кв. м или более 1 тыс. домов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.