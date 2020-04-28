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Хуснуллин поручил решить проблему дольщиков в Омской области к первому кварталу 2021 года

В 2020 году власти региона рассчитывают привлечь на эти цели около 1 млрд рублей из федерального бюджета

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить работу по решению проблемы участников долевого строительства в Омской области и реализовать проекты до первого квартала 2021 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам совещания с главой Омской области Александром Бурковым.

"Мы готовы помогать вам в решении проблемы дольщиков, но при этом просим ускорить эту работу и реализовать проекты не позднее I квартала 2021 года. Прошу до конца этой недели представить ваши предложения по объектам, которые вы можете реализовать в эти сроки", - привели в пресс-службе слова Хуснуллина.

Уточняется, что в текущем году правительство региона рассчитывает привлечь около 1 млрд рублей из федерального бюджета, обеспечив при этом софинансирование мероприятий по завершению строительства объектов в размере 14%. "В настоящее время Минстроем Омской области совместно с региональным Фондом ведется работа по формированию пакетов документов жилищно-строительных кооперативов и конкурсных управляющих тех объектов долевого строительства, по которым формировались ходатайства о привлечении механизмов Федерального Фонда", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, после снятия режима самоизоляции планируется возобновить работу с жилищно-строительными кооперативами по формированию необходимых пакетов документов. Данную работу планируется завершить к 1 июня 2020 года.

В регионе остается 28 домов с неисполненными обязательствами перед дольщиками, в реестре пострадавших участников долевого строительства числится 748 человек. Всего на завершение строительства проблемных домов необходимо около 4,8 млрд рублей. При этом стоимость активов - свободных квартир и офисов в этих домах - составляет 2,8 млрд рублей.

Для решения проблемы дольщиков регион готов безвозмездно подключать проблемные дома к сетям ресурсных организаций, устанавливать льготы для застройщиков, согласившихся на помощь в решении проблем дольщиков. В частности, в Омской области принят закон о предоставлении земельного участка в аренду без торгов инвестору, взявшемуся построить жилье с передачей части квартир дольщикам.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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