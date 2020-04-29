Эксперт: объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ будет минимальным во ll квартале

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России во ll квартале будет минимальным, новые сделки вряд ли возможны - только технические закрытия. Такой прогноз дала в среду ТАСС старший директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE в России Ирина Ушакова.

"Во втором квартале мы ожидаем минимальную конверсию сделок на рынке инвестиций. Наверное, никто не станет закрывать новые сделки во втором квартале, возможны только технические закрытия, пока ситуация не нормализуется и не закончится карантин", - сказала она, предположив, что при благоприятном сценарии возобновление активности инвесторов возможно во втором полугодии.

Эксперт добавила, что на результаты первого квартала 2020 года ситуация с коронавирусом существенно не повлияла - объем инвестиций в недвижимость составил 36 млрд рублей, это соответствует показателю аналогичного периода 2019 года. Как и на европейских рынках, в основном закрывались сделки, которые находились в завершающих стадиях с конца прошлого года, пояснила Ушакова. Она также отметила, что по итогам 2020 года объем инвестиций вряд ли превысит 150 млрд рублей.

Общий объем инвестиций в европейскую недвижимость в I квартале 2020 года достиг 85,5 млрд евро, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании CBRE. В нем уточняется, что результат превосходит предыдущий максимум по итогам первого квартала, зафиксированный в 2015 году. "Высокие показатели I квартала 2020 года в Европе частично обусловлены эффектом запаздывания: многие крупные сделки были инициированы во второй половине прошлого года, но закрыты в начале текущего. О последствиях COVID-19 для европейского инвестиционного рынка можно будет судить по результатам II квартала", - говорится в исследовании.