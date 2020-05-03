Хуснуллин считает, что мост в Благовещенске нужно построить не позднее, чем за 2,5 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новый мост через реку Зею в Благовещенске нужно построить не позднее, чем за 2,5 года. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее на президентском совещании в режиме видеоконференции губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на единственном мосту через реку Зею в Благовещенске просела плита, в связи с чем движение по нему грузового и пассажирского транспорта прекращено, легковое движение идет только по одной полосе. В связи с этим глава региона попросил ускорить федеральное финансирование строительства второго моста через Зею, сместив соответствующие лимиты выделения средств с 2021-2022 годов на 2020 год. Это предложение поддержал Хуснуллин, отметив, что подрядчик готов освоить до 4-5 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову передвинуть финансирование этого проекта на год вперед.

"Я с подрядчиком лично разговаривал, поставил ему задачу, чтобы мост был построен [за срок] не дольше 30 месяцев", - сказал Хуснуллин.

Орлов ранее сообщал, что второй мост через Зею планируется построить примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация, выбран подрядчик.

На действующем мосту через Зею запрещено движение грузового и пассажирского транспорта массой более 3,5 тонн, остальные автомобили двигаются по одной полосе. Этот мост соединяет город с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, альтернативный путь проходит через город Свободный.