Хуснуллин: строительная отрасль может понести около 10% потерь в финансах из-за пандемии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Финансовый ущерб строительной отрасли России при текущей эпидемиологической обстановке может составить порядка 10 процентов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину на телеканале " Россия-24 ".

"Оценить потери по каждому региону можно будет только по результатам года. Если ситуация эпидемиологическая будет такая, как сейчас, то потери могут быть процентов 10. Если ситуация будет ухудшаться, то и потери могут быть больше", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что ситуация в регионах развивается по-разному. "В Москве и Московской области, так как жилищное строительство остановлено, то потери, конечно, больше, - пояснил он. - В других регионах в основном стройка была остановлена либо частично, либо были ограничения на короткое время, поэтому сейчас у нас только примерно в восьми регионах есть частичные ограничения, остальные более-менее работают".

"Но мы очень надеемся, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка выровняется, строители выйдут по стройкам", - добавил Хуснуллин.

В Москве с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом было приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.