Девелопер "Самолет" за I квартал увеличил продажи недвижимости на 18%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" за первый квартал 2020 года увеличила продажи недвижимости на 18% - до 13,9 млрд рублей за счет роста цены квадратного метра, следует из операционных результатов компании.

"Объем реализации недвижимости увеличился на 18% - до 13,9 млрд рублей (126,8 тыс. кв. м) по сравнению с I кварталом 2019 года, когда он составил 11,7 млрд рублей (126,9 тыс. кв. м)", - сообщила в четверг пресс-служба компании.

Таким образом, площадь проданной недвижимости осталась неизменной, но средняя стоимость квадратного метра в годовом выражении выросла на 18%, составив 109,6 тыс. рублей. Общая реализуемая компанией площадь составила 177 тыс. кв. м, или более 3,8 тыс. квартир и апартаментов.

Группа "Самолет" в настоящий момент, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,28 млн кв. метров жилья и занимает четвертое место в России по объему текущего строительства. С момента основания в 2012 году компания сдала в эксплуатацию более 1,73 млн кв. м недвижимости, портфель ее проектов составляет более 12 млн кв. м. Основная география строительства - Московский регион.