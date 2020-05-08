Минстрой утвердил реестр лучших проектов благоустройства за 2019 год

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ утвердило реестр лучших практик благоустройства, в который вошли 132 проекта из 49 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 536 проектов от 84 регионов. Конкурсной комиссией отобрано 132 лучших проекта, которые включены в федеральный реестр. Основная его цель - обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Больше всего заявок с проектами создания комфортной городской среды поступило от Санкт-Петербурга, Липецкой, Ленинградской, Московской областей, Республики Коми, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Первый реестр лучших практик благоустройства был сформирован в 2017 году. Каждый регион, который участвует в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", каждый год присылает в Минстрой информацию не менее чем о двух лучших реализованных практиках местного благоустройства. Сегодня в реестре содержится информация о 422 проектах комфортной городской среды.

"Нам важно проанализировать как можно больше проектов, чтобы понимать основные тенденции развития городской среды в стране, выявлять основные ошибки и искать пути их решения", - добавил замглавы ведомства Максим Егоров.