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Госдума учтет мнение всех сторон в законопроекте по расторжению аренды

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что в этом случае принимать решение в ущерб кому-либо нельзя

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума учтет мнения и арендаторов, и арендодателей при принятии законопроекта о праве в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций, сообщил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В Государственную думу поступили обращения от арендаторов и арендодателей. Вопрос, поднятый ими, важный для обеих сторон. Поэтому решение должно быть с учетом мнения и одних, и других. Это тот случай, когда его нельзя принимать в ущерб кому-то. Будем искать оптимальное решение", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Нижняя палата парламента во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Такой возможностью смогут воспользоваться арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. При этом обеспечительный платеж, если он внесен арендатором, подлежит возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.

Крупнейшие собственники офисов в Москве ранее отправили письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в котором отметили, что принятие законопроекта "чревато злоупотреблениями, что особенно опасно в отсутствие судебного контроля над расторжением договора по инициативе арендатора".

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