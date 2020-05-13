В Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 22 долгостроя до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга до конца 2020 года ожидают завершения строительства 22 многоквартирных домов, находящихся в списке проблемных объектов. Это позволит городским властям решить проблему обманутых дольщиков, включенных в городской реестр на первое января 2019 года, сообщил в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом города.

"До конца 2020 года планируется завершить строительство еще 22 таких объектов [многоквартирных долгостроев] общей площадью 209 тыс. кв. м. Мы практически закроем проблему обманутых дольщиков, включенных в реестр на первое января 2019 года", - сказал Беглов.

По итогам 2019 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 20 многоквартирных долгостроев с совокупной площадью более 280 тыс. кв. м.

По данным на 13 мая 2020 года в Едином реестре проблемных объектов жилищного строительства, приведенном на сайте госкомпании ДОМ.РФ, в городе числятся 19 домов.