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Средний размер ипотеки в России снизился почти на 10% в апреле

Речь идет о 2,5 млн рублей
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Объем выданных в апреле 2020 года ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 49%, до 98,2 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита также снизилась и составила 2,5 млн рублей, что почти на 10% ниже показателя марта, следует из предварительных данных бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Снижение средней суммы ипотечного кредита в большей части связано с изменением кредитных политик кредиторов в новых условиях и в меньшей степени со средней стоимостью квадратного метра жилой недвижимости", - комментируют в БКИ.

В организации отмечают, что на среднюю сумму ипотечного кредита в будущем может повлиять государственная программа поддержки ипотечного кредитования, направленной на поддержание спроса на недвижимость среднего ценового сегмента, в частности, на рост числа и доли таких сделок.

Кроме того, повышение минимальной величины первоначального взноса могло привести к снижению средней суммы ипотечного кредита. Однако снижение средней суммы кредита почти на 10% вряд ли могло быть обусловлено только фактором повышения первоначального взноса. Например, влияние могли оказать и изменение кредитных политик банков, переориентация на более бюджетный вариант приобретаемого жилья.

Также в бюро сообщили, что объем выданных в апреле автокредитов снизился почти на 80%. "Подобная разница может являться следствием того, что ипотечное кредитования имеет тесную связь со строительной отраслью, являющейся базовой для экономики страны и имеющей большую поддержку, чем продажа автомобилей. Спрос на ипотеку был поддержан девелоперами, которые предложили потребителям разного рода маркетинговые акции, тогда как большинство автосалонов в стране были закрыты и приобрести, да и забрать, ранее выбранный автомобиль было гораздо сложнее", - отметили в БКИ.

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