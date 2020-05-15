Правительство не поддержало идею утроить финансирование программы выкупа квартир

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Предложение об увеличении втрое финансирования программы выкупа квартир в новостройках - с 50 млрд до 150 млрд рублей - пока не нашло поддержки в правительстве РФ, сообщил в четверг заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".

"Мы направили в правительство на прошлой неделе свои предложения по программе, где предполагалось усиление объема программы за счет государственной гарантии в размере 50 млрд рублей, чтобы увеличить в три раза объем выкупа - до 150 млрд. К сожалению, на сегодняшний день предложения пока не были поддержаны, в связи с чем в данную минуту на правлении ДОМ.РФ обсуждается вопрос о запуске программы", - сказал Белоусов.

Он отметил, что текущие параметры предполагают объем выкупа 50 млрд рублей, как было ранее анонсировано президентом России Владимиром Путиным. В дальнейшем объем программы может быть увеличен по отдельному решению правительства, добавил Белоусов.

Предполагается, что финансирование будет распределено пропорционально объему строительства в регионах, пояснил замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ. По его словам, застройщики будут предлагать дисконт к среднерыночной цене продаж, а заявки, по которым предложены наибольшие скидки, будут обрабатываться в первую очередь. Белоусов уточнил, что такой механизм программы пока находится в процессе обсуждения.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что ДОМ.РФ для поддержки строительной отрасли получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Также компания планировала дополнительно направить на эти цели 100 млрд рублей. ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе по льготным программам - семейная ипотека, дальневосточная ипотека, а также по новой программе субсидирования ипотечных ставок.