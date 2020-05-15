Банк ДОМ.РФ одобрил проектное финансирование на 50 млрд рублей в период самоизоляции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ за время режима ограничений из-за коронавируса одобрил заявки на 50 млрд рублей в рамках проектного финансирования застройщиков. Об этом сообщил в пятницу председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко на совместной онлайн-конференции рейтингового агентства НКР и РБК, посвященной ситуации в российском банковском секторе во время пандемии.

"Несмотря на режим самоизоляции, банк ДОМ.РФ продолжил одобрять заявки застройщиков на открытие кредитной линии в рамках проектного финансирования. За время удаленной работы мы одобрили более 30 сделок на сумму около 50 млрд рублей. Это больше 1 млн кв. м жилья", - сказал он.

Федорко отметил, что снижения количества заявок, а также их объемов, в период самоизоляции не произошло. На рассмотрении в банке ДОМ.РФ находятся еще 267 заявок на сумму более 1 трлн рублей. "Снижения активности застройщиков мы не видим, наоборот, мы видим в этих заявках финансовую устойчивость, возможность эти проекты реализовать и хорошую экономику", - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что проектное финансирование и меры по смягчению негативного влияния кризисных явлений, оперативно разработанные правительством РФ и Банком России, помогли избежать существенного спада спроса на рынке строительства жилья. По его словам, к настоящему моменту треть строительства в РФ происходит через банковские счета, а значит треть проектов вошли в кризис со стабильным финансированием. "Сегмент в этом году вырастет несмотря ни на что", - прогнозирует он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Дистанционные технологии

Режим самоизоляции стал мощным толчком для развития дистанционных технологий в жилищной сфере, добавил Федорко. "Банк ДОМ.РФ с начала апреля тестирует новые технологии и проводит полностью электронные сделки с ипотекой: документы подписываются усиленной квалифицированной подписью со смартфона, затем по электронным каналам взаимодействия направляются в Росреестр. Это был вызов, который пойдет на пользу банковской отрасли", - сказал он.

Федорко также подчеркнул, что вся банковская система переходит к новому уровню процентных ставок. По его словам, банковская система с такими ставками не жила никогда, они снижаются для заемщиков, делают банковские продукты доступнее, в том числе - ипотеку. "Мы видим, что даже без учета государственных программ, которых достаточно много на ипотечном рынке, банки снижают ставки по продуктам, на которые таких программ нет. В том числе по ипотеке на вторичном рынке, по программам рефинансирования и т. д. Сейчас мы имеем самую доступную ипотеку с точки зрения процентных ставок. Есть все основания предполагать, что этот тренд продолжится", - отметил эксперт.