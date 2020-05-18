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Число онлайн-обращений в управление Росреестра по Москве в апреле выросло на 4%

Всего было принято более 28 тыс. заявлений в электронном виде

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество онлайн-обращений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в Москве в апреле выросло на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба управления Росреестра по столице.

"Управлением Росреестра по Москве в апреле 2020 года принято 28 634 заявления в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было получено 27 416 обращений онлайн", - говорится в сообщении.

При этом с начала года принято 105,4 тыс. электронных обращений, что в 1,2 раза (на 17%) больше, чем в январе-апреле 2019 года (89,9 тыс.).

Электронные услуги Росреестра стали особенно востребованы во время самоизоляции, когда в столице временно закрыты центры госуслуг "Мои Документы", отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Так, по итогам первых четырех месяцев 2020 года получено в 1,6 раза больше заявлений в электронной форме от юридических лиц, чем в прошлом году за этот же период. На 6% увеличилось число обращений онлайн от физических лиц, доля которых от общего объема полученных столичным Росреестром электронных заявлений стабильно составляет более 60%", - приводятся в сообщении слова Майданова.

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