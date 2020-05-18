Сбербанк увеличил портфель кредитования застройщиков жилья на 12% в I квартале

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк увеличил портфель кредитования застройщиков жилья на 12%, до 492 млрд рублей в I квартале 2020 года. Об этом сообщил в понедельник вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов на пресс-брифинге в формате конференц-звонка.

"За 2019 год портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос на 90%, за I квартал 2020 года на 12%, до 492 млрд рублей", - сказал он.

Согласно презентации Сбербанка, в апреле 2020 года от застройщиков поступило заявок на 42% меньше (с эскроу и без) по сравнению с апрелем 2019 года. Падение обращений за первый квартал 2020 года составило 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом одобрено на 49% заявок больше. "Количество одобренных заявок в 2020 году выросло - застройщики приобрели опыт проектного финансирования и целенаправленно идут за кредитом. Доля заявок с эскроу в общем объеме поступивших заявок на 12 п.п. больше", - поясняется в материалах.

В январе - апреле 2020 года Сбербанк одобрил 231 кредитную заявку с эскроу (в том числе в апреле - 96 заявок) на сумму 328 млрд рублей (в том числе в апреле - 166 млрд рублей). За этот период было открыто 26 тыс. счетов эскроу на сумму 88 млрд рублей. Каждая пятая заявка поступала через личный кабинет застройщика.

Согласно презентации, 48% кредитного портфеля Сбербанка формируют проекты с эскроу счетами. Доля Сбербанка по проектному финансированию с эскроу составляет 68%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.