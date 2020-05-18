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Доля электронных заявлений в Росреестре выросла за год вдвое

В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 40%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Росреестр с 12 по 15 мая получил почти 110 тыс. электронных заявлений на учетно-регистрационные действия. Таким образом, доля онлайн-обращений за год увеличилась в два раза - до 40%, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 40%. Это в два раза больше по сравнению с данными 2019 года, когда доля электронных заявлений в среднем составляла 20% от общего числа", - говорится в сообщении.

Рост количества электронных заявлений, поступивших с 12 по 15 мая, составил 56% по сравнению с предыдущей неделей и 6,46% по сравнению с аналогичным периодом апреля. Всего за указанную неделю марта было обработано 306 545 заявлений.

Среди субъектов, лидирующих на минувшей неделе по оказанию электронных услуг, Владимирская, Московская, Мурманская, Ростовская области, Москва и Санкт-Петербург, Коми и Северная Осетия.

На портале электронных услуг Росреестра доступна подача документов на кадастровый учет, государственную регистрацию прав и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, по предварительной записи можно подать документы по экстерриториальному принципу в офисы Федеральной кадастровой палаты.

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