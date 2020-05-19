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Доля заявлений на получение ипотеки в электронном виде в апреле достигла 40%

Всего за этот период в Росреестр поступало в среднем 5,5 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки в день

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Доля электронных заявлений на получение ипотечного кредита в апреле увеличилась до 40%. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, его слова по итогам заседания президиума штаба правкомиссии по региональному развитию в РФ передает пресс-служба ведомства.

"В апреле в Росреестр поступало в среднем 5,5 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки в день, из которых около 40% в электронном виде. Отмечу, что это в два раза превышает показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" установленные на 2021 год", - приводятся в сообщении слова Скуфинского.

Он отметил, что поддержка и усиление работоспособности электронных сервисов Росреестра позволили увеличить производительность портала с учетом растущего спроса на онлайн услуги. По данным ведомства, за март-апрель 2020 года поступило 3,5 млн заявлений на регистрацию прав собственности и кадастровый учет. Всего Росреестр за это время обработал 4 млн заявлений. Также за апрель 2020 года удостоверяющий центра Федеральной кадастровой палаты выдал в четыре раза больше усиленных квалифицированных электронных подписей, чем в прошлом году.

Также Росреестр создал рабочую группу, в которую вошли представители 17 кредитных организаций. По итогам ее работы ведомство планирует направить в правительство проект дорожной карты. Скуфинский предлагает разработать стандарт взаимодействия банков с Росреестром. "Детальный анализ показал, что, например, из 17 кредитных организаций только девять - направляют заявления на регистрацию в электронном виде, шесть - разработали и используют XML-формат документов, 12 - используют электронные сервисы нашего официального сайта", - сказал он.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что к концу июня Росреестр доложит в правительство о первых результатах работы по анализу эффективности использования земельных участков для вовлечения в жилищное строительство.

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