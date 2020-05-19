Страховщики назвали неэффективным госрегулирование тарифов при ипотечном страховании

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госрегулирование тарифов "по аналогии с ОСАГО" не может быть эффективным решением при ипотечном страховании, сообщил ТАСС через пресс-службу президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

"Госрегулирование тарифов не может быть эффективным решением: такой подход может привести к "уравниловке" цен для потребителей - вне зависимости от их реального уровня риска, низкому качеству, а иногда даже недоступности продукта. В ОСАГО уже несколько лет идет поэтапная реформа по индивидуализации тарифов, цель которой - уход от госрегулирования ценообразования в обязательной "автогражданке", - сказал Юргенс.

При этом он отметил, что ВСС поддерживает необходимость совершенствования рынка ипотечного страхования и готов принять активное участие в доработке концепции ипотечного страхования.

"Среди вопросов, требующих доработки, - возникновение НДФЛ для заемщика с выплат по договору, за который заплатил банк, возможное снижение качества предлагаемого заемщикам страхового продукта и стимулирование банков компенсировать выпадающие комиссионные доходы предложением иных продуктов с низкой потребительской ценностью. Соответствующее письмо союз направил в Банк России", - подчеркнул Юргенс.

Он также считает, что, прежде всего, необходимо совместно с банковским сообществом оценить размер затрат, которые будут возложены на банки, если они будут нести все расходы по ипотечному страхованию, и оценить последствия их включения в стоимость ипотеки как для банка, так и для заемщика.

Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), направленного руководству ЦБ, сообщало, что банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке, так как участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок. При этом кредитные организации предложили госрегулирование цен на страховки по аналогии с ОСАГО.

Банк России в апреле опубликовал концепцию ипотечного страхования, согласно которой договор страхования рисков, возникающих по ипотеке, будет заключать сам банк за свой счет. По мнению регулятора, такой подход позволит снизить издержки на заключение договоров ипотечного страхования.