Правительству предложат пересмотреть систему компенсаций малоимущим на оплату ЖКУ

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Общественный совет при Минстрое направит правительству предложение о пересмотре показателей, при которых малоимущим семьям начисляют компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предлагается предоставлять компенсации тем, чей расход на коммунальные платежи составляет более 15% от дохода семьи с нынешних 22%, такую инициативу озвучил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских в ходе заседания общественного совета.

"Мое предложение - сократить долю до 15%. Это будет конкретная, персональная помощь каждой семье", - сообщил Часовских ТАСС.

Он отметил, что такая мера позволит снизить нагрузку на управляющие организации регионов, которые в период пандемии недополучают значительное количество платежей от населения. По его словам, только в Самарской области потери управляющих организаций составили порядка 30%. Кроме того, на них возлагается дополнительная нагрузка в виде дезинфекции подъездов, что также влечет новые расходы.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров установил компенсации малоимущим семьям, получающим субсидии на оплату коммунальных платежей. Им будут предоставлены единовременные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель. Воспользоваться выплатой смогут порядка 34 тыс. семей.