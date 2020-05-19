Володин поручил комиссии по поддержке МСП разобраться с ростом цен на аренду помещений

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП в условиях пандемии Дмитрию Сазонову разобраться в ситуации роста цен на аренду недвижимости и доложить об итогах на заседании Госдумы. Об этом сообщила советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Сегодня Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос обращений от арендаторов площадей в крупных торговых центрах и других объектах коммерческой недвижимости. От ряда арендаторов приходят обращения, что владельцы недвижимости, у которых они снимают помещение, увеличивают арендную плату. Вячеслав Володин поручил главе комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП в условиях пандемии Дмитрию Сазонову разобраться в ситуации, когда арендодатели поднимают стоимость аренды в период пандемии, и доложить об итогах на одном из ближайших заседаний Госдумы", - написала она в своем Telegram-канале во вторник.

В разговоре с Сазоновым Володин сказал, что увеличение арендной платы для МСП в период пандемии недопустимо, при том, что государство приняло и принимает меры поддержки граждан и бизнеса, в том числе и крупного, добавила Кашеварова.

Ранее 12 мая Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций.