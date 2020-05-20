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Число зарегистрированных сделок с ипотекой в Москве в апреле упало в три раза

Всего в столице зарегистрировали более 27 тыс. договоров с ипотекой с начала года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество зарегистрированных сделок на покупку жилья с использованием ипотеки в Москве в апреле 2020 года составило чуть более 2,6 тыс. Это в три раза меньше, чем за апрель 2019 года, когда было зарегистрировано более 8,5 тыс. сделок с ипотекой, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"В апреле количество "зарегистрированных ипотек" составило 2 624, снизившись на 75% по отношению к марту (10 397). При этом разница к апрелю прошлого года составила 69% - в четвертом месяце 2019 года было зарегистрировано 8 560 ипотечных договоров", - сообщила пресс-служба.

При этом за первые четыре месяца 2020 года столичный Росреестр зарегистрировал более 27 тыс. договоров с ипотекой, что на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "В апреле 2020 года число зарегистрированных ипотечных договоров значительно снизилось по отношению к марту, при этом за счет более высоких показателей в первом квартале текущего года, статистика за четыре месяца практически не просела по отношению к прошлому году (минус 5%), и в 1,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По мнению Майданова, запущенная в России мера по субсидированию ипотеки под 6,5% годовых позволит стабилизировать процессы ипотечного кредитования в России.

Правительство РФ ранее утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

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