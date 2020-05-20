{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банки заключили договоры на 26 млрд рублей за время действия льготной ипотеки в ДФО

Лидерами по количеству заключенных договоров и общей сумме выданных кредитов стали Приморский край и Якутия
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Банки, участвующие в программе "Дальневосточная ипотека", за пять месяцев действия этого механизма заключили более 7,5 тыс. кредитных договоров на 26 млрд рублей. Об этом сообщил в среду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании рабочей группы по ипотеке, которое прошло по видеоконференцсвязи.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"По состоянию на 14 мая 2020 года в Дальневосточном федеральном округе заключено 7 506 договоров по программе на общую сумму свыше 26 млрд рублей. Количество поданных заявок достигло 27 тыс.", - сказал Козлов.

По его словам, лидерами по числу заключенных договоров и общей сумме выданных кредитов являются Приморье и Якутия - в каждом из этих регионов выдано более 2 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей и 7,8 млрд рублей соответственно. На третьем месте находится Бурятия, где уже заключено свыше 900 договоров на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Министр отметил, что несмотря на негативные тенденции, которые наблюдаются в экономике в том числе из-за пандемии коронавируса, спрос на льготную ипотеку в ДФО остается высоким. "Это подтверждает, что программа на тех условиях, на которых она существует, востребована и пользуется популярностью среди населения", - считает Козлов.

Дальневосточную ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичПриморский крайБурятияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Число зарегистрированных сделок с ипотекой в Москве в апреле упало в три раза
Всего в столице зарегистрировали более 27 тыс. договоров с ипотекой с начала года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС