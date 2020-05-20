Банки заключили договоры на 26 млрд рублей за время действия льготной ипотеки в ДФО

ТАСС, 20 мая. Банки, участвующие в программе "Дальневосточная ипотека", за пять месяцев действия этого механизма заключили более 7,5 тыс. кредитных договоров на 26 млрд рублей. Об этом сообщил в среду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании рабочей группы по ипотеке, которое прошло по видеоконференцсвязи.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"По состоянию на 14 мая 2020 года в Дальневосточном федеральном округе заключено 7 506 договоров по программе на общую сумму свыше 26 млрд рублей. Количество поданных заявок достигло 27 тыс.", - сказал Козлов.

По его словам, лидерами по числу заключенных договоров и общей сумме выданных кредитов являются Приморье и Якутия - в каждом из этих регионов выдано более 2 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей и 7,8 млрд рублей соответственно. На третьем месте находится Бурятия, где уже заключено свыше 900 договоров на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Министр отметил, что несмотря на негативные тенденции, которые наблюдаются в экономике в том числе из-за пандемии коронавируса, спрос на льготную ипотеку в ДФО остается высоким. "Это подтверждает, что программа на тех условиях, на которых она существует, востребована и пользуется популярностью среди населения", - считает Козлов.

Дальневосточную ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.