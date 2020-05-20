Арендатор сможет расторгать договор лишь после переговоров и в срок до октября

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пострадавшие от пандемии коронавируса компании могут получить право расторгать договор аренды без штрафных санкций до 1 октября, но только после неудачных 14-дневных переговоров о снижении платы. Такие поправки предлагаются правительством России ко второму чтению в Госдуме в законопроект о поддержке бизнеса в условиях ухудшения экономики и распространения коронавируса.

Госдума на заседании 13 мая приняла решение перенести на неделю рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Самая спорная норма законопроекта касается наделения пострадавших от ситуации с коронавирусом арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

"В случае недостижения между арендатором и арендодателем соглашения о снижении размера арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю с требованием уменьшения арендной платы по договору аренды арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды", - следует из таблицы поправок к законопроекту, опубликованной на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.

При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора, иные денежные суммы с арендатора не взимаются. Однако обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. В предыдущей версии законопроекта было предусмотрено, что обеспечительный платеж будет возвращен арендатору.

Кроме того, согласно таблице поправок, на расторжение договора будут иметь право арендаторы из отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. При этом из документа была исключена норма, которая позволяла воспользоваться расторжением договора компаниям, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе.

Ранее арендаторы поддержали законопроект в первой редакции, тогда как представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров, девелоперы выступили против нововведения. По их мнению, поправки создают несправедливые договорные условия и их принятие может драматичным образом повлиять на рынок коммерческой недвижимости.