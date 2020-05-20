СФ предлагает разрешить многодетным тратить на ремонт жилья выплату на погашение ипотеки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о предоставлении многодетным семьям права тратить на ремонт жилья или страхование имущества положенную им выплату на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Обеспечить право граждан на получение субсидий в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов семьям, в которых родился третий или последующий ребенок в ситуациях, когда заемные средства направлены в том числе на сопутствующие приобретению жилья цели предоставления кредита (неотделимые улучшения или ремонт жилого помещения, страхование имущества и ответственности заемщика, оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива), а также в случае приобретения объектов незавершенного строительства или доли (долей) в праве общей собственности на объекты недвижимости", - говорится с документе.

С этой целью сенаторы предлагают разработать соответствующий законопроект и обеспечить его сопровождение в палатах Федерального собрания РФ.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети.