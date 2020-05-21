Почти 260 объектов строят и проектируют по программе реновации в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. В Москве на сегодняшний день по программе реновации жилищного фонда в стадии проектирования и строительства находятся 259 объектов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики в четверг.

"По состоянию на 21 мая по программе реновации жилищного фонда проектируются 92 объекта площадью 1,7 млн кв. м. На 167 корпусах мощностью 2,3 млн "квадратов" ведется строительство", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он напомнил, что проектные решения, заложенные в дома в соответствии с едиными стандартами программы, подразумевают также благоустройство прилегающей территории и улучшенную отделку помещений.

При отделке помещений строители используют современные и качественные материалы, квартиры укомплектованы необходимой сантехникой, на окнах установлены стеклопакеты с москитными сетками, кухни оборудованы электрическими плитами, что избавляет жителей после переезда от дополнительного ремонта.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 "стартовая" площадка.