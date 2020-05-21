Кабмин поддержал внесение изменений в закон о регистрации недвижимости

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало пакет изменений в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Планируемый срок внесения законопроекта в Государственную Думу - второй квартал 2020 года. В числе прочих изменений, законопроект сокращает сроки проведения регистрации договоров долевого участия - регистрация первого договора будет проведения в течение семи рабочих дней, все последующие - в течение пяти рабочих дней, трех - если документы поданы в электронном виде", - отметили в пресс-службе.

Законопроект позволит разрешить ситуации с государственным кадастровым учетом помещений в многоквартирных домах, если они не стоят на кадастровом учете. Кроме того, расширится список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, кадастровые инженеры смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они также будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Согласно поправкам в закон, электронная цифровая подпись не будет нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. В пресс-службе объяснили, что органы власти имеют право подготовить скан-образ документа, который был подписан гражданином от руки, удостоверить его подлинность и затем направить заявление о регистрации. Сделки между органами власти и гражданами могут касаться, например, аренды, купли-продажи земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, или приватизации жилья.

Будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи, добавили в пресс-службе. "Предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка и ликвидирует правовые пробелы учетно-регистрационной сферы, сложившиеся за три года с момента вступления в силу закона о регистрации недвижимости", - отметила Абрамченко.