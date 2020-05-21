Российский совет торговых центров назвал законопроект об аренде компромиссным

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Поправки к законопроекту о праве малых и средних предприятий досрочно расторгать договор аренды без штрафных санкций являются компромиссным вариантом, сообщила в четверг пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ), комментируя законопроект.

Ранее законопроект вызвал споры между арендаторами и арендодателями. Ко второму чтению в него были внесены поправки, которые, по мнению главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, сделали документ сбалансированным. Третье чтение законопроекта пройдет 22 мая.

"Позиция индустрии торговых центров на данный момент не изменилась: отношения между арендодателем и арендатором определяются двусторонним договором, который в свою очередь основан на Гражданском кодексе РФ. Государственное участие здесь лишь приведет к снижению доверия между участниками договорных отношений, однако компромиссный вариант, найденный совместно с экспертами Государственной думы, мы считаем наиболее корректным", - говорится в сообщении.

Инициированный правительством России законопроект был принят Госдумой во втором чтении в четверг. Одна из его норм дает право предприятиям малого и среднего бизнеса из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, досрочно расторгать договор аренды недвижимости без уплаты каких-либо убытков в виде упущенной выгоды. Однако обеспечительный платеж возврату арендатору подлежать не будет.

По данным РСТЦ, в крупных современных торговых центрах малый и средний бизнес дает до 25% дохода от аренды, а его доля в общем обороте предприятий-арендаторов составляет до 34%.

Кроме того, согласно законопроекту, расторгать договор можно будет не позднее 1 октября 2020 года только после неудачных 14-дневных переговоров об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора. При этом договоренности о снижении размера арендной платы будут носить временный характер - максимально один год. "Это позволит более уверенно планировать экономику торгового центра на стратегический период и снизит возможности манипулирования арендодателями со стороны арендаторов", - отметили в пресс-службе.

Предыдущая версия законопроекта

Согласно тексту документа, принятого в первом чтении, право на одностороннее расторжение договора без взимания плат мог получить любой арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности и потерявший более чем 50% ежемесячных доходов с момента введения в регионе в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС. При этом обеспечительный платеж, если он предусмотрен договором, подлежал бы возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.