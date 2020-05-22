Хабаровский край попросил Минстрой помочь достроить проблемные дома дольщиков

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в Минстрой РФ с просьбой помочь достроить проблемные дома через Фонд дольщиков. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В пятницу дольщики, ожидающие от компании "Диалог" завершения строительства квартир в многоэтажках на улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске, разместили в аккаунте губернатора Сергея Фургала в Instagram обращение с требованием достроить дома.

"Власти Хабаровского края <...> направили письмо в Минстрой РФ с ходатайством о достройке проблемных домов через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Указанное ходатайство также содержит информацию о готовности правительства Хабаровского края софинансировать мероприятия по восстановлению прав граждан", - сказал представитель пресс-службы.

Доля софинансирования из бюджета Хабаровского края составляет 16% по установленному правительством РФ соотношению. Краевые власти просили средства на наиболее проблемные долгострои - это семь домов четырех застройщиков, в том числе компании "Диалог".

"В ответе говорится о том, что это возможно, однако необходимы соответствующие поручения от председателя правительства РФ или по его поручению решение заместителя председателя правительства РФ. Были написаны письма от имени губернатора на премьер-министра и его зама с просьбой выделить средства", - сказали в пресс-службе.

Всего в Хабаровском крае 24 проблемных дома, квартиры ждут более 1,4 тыс. дольщиков. На компанию "Диалог" приходится свыше 900 из них. Регион работает над вводом проблемных домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.