Новое жилье получили 200 работников судоверфи "Звезда" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Заселение работников судоверфи "Звезда" в новые дома состоялось в субботу в городе Большой Камень в Приморском крае, сообщает пресс-служба судостроительного комплекса (ССК). Всего новым хозяевам сданы 200 квартир в четырех домах.

"В городе Большой Камень состоялась торжественная церемония заселения работников ССК "Звезда" в четыре новых дома, построенных судоверфью. Все 200 квартир имеют внутреннюю отделку, оборудованы сантехникой, кухни оснащены электроплитами. На "Звезде" работают уже более 3 500 человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса число работников превысит 7 тыс.", - говорится в сообщении.

С учетом членов семей всех сотрудников "Звезды", население Большого Камня увеличится почти на треть. Ранее "Звезда" ввела в эксплуатацию и заселила шесть жилых домов в двух микрорайонах. Одновременно продолжаются проектные и строительные работы в других микрорайонах. Всего к 2023 году в городском округе построят 78 жилых домов на 5 789 квартир.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.