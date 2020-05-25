Росреестр зарегистрировал 318 сделок по ипотеке под 6,5% в Москве с начала программы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 318 сделок по покупке жилья в ипотеку по льготной ставке в 6,5% годовых с момента запуска программы. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Мария Макарова на онлайн-конференции РБК "Новостройки онлайн: навстречу клиентам и новым возможностям".

"Анонсированная правительством России в середине апреля и запущенная рядом банков льготная ипотека под 6,5% направлена в первую очередь на поддержку строительной отрасли. <…> Мы подсчитали, сколько же было зарегистрировано ипотек с момента запуска этой программы. Это 318 ипотек со ставкой 6,5% и менее", - сказала Макарова.

По данным ведомства, за первые четыре месяца 2020 года Росреестр зарегистрировал в Москве более 27 тыс. договоров с ипотекой, что на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.