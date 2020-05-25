Количество ипотечных сделок в Москве с начала мая сократилось в 3,5 раза

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти 1,8 тыс. сделок c ипотекой было оформлено в Москве за первые две рабочие недели мая, сообщила заместитель руководителя столичного управления Росреестра Мария Макарова на конференции РБК "Новостройки онлайн: навстречу клиентам и новым возможностям". Этот показатель в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период марта, когда еще не были введены ограничения из-за коронавируса.

"Всего управлением за первые две [рабочие] недели мая осуществлено 36720 регистрационных действий: это 2985 [договоров] купли-продажи, 2993 ДДУ [договора долевого участия в строительстве], 1793 ипотеки и иные заявления в электронном виде - 15589", - сказала Макарова. Она уточнила, что все эти сделки совершались преимущественно дистанционно.

Согласно продемонстрированным материалам, за аналогичный период марта, когда еще не были введены ограничительные меры из-за распространения коронавируса, в Москве заключили 8362 сделки на вторичном рынке, 5413 сделок с новостройками и 6346 ипотечных сделок.

Таким образом, с начала мая по отношению к марту произошло падение количества сделок на рынке вторичного жилья в 2,8 раза, первичного - в 1,8 раза, сделок с ипотекой - в 3,5 раза.

Макарова отметила, что снижение показателей вызвано карантинными мерами. "Вместе с тем с открытием МФЦ, мы полагаем, что все показатели будут расти и со временем процесс оформления сделок с недвижимостью в Москве стабилизируется", - добавила она.