Власти Коми предлагают без сертификатов давать квартиры в регионе жителям Крайнего Севера

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба предложил федеральным властям внести изменения законодательство и дать возможность жителям Крайнего Севера и приравненных к ним территорий получать вместо сертификата квартиры в новых домах, построенных в регионе при финансовой поддержке государства. Инициативу Уйбы поддержал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Владимир Уйба предложил ввести новый механизм переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Его суть - переселение в квартиры во вновь построенных многоквартирных жилых домах в столице субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках развития застроенных территорий. <…> Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою России представить предложения по внесению изменений в федеральные нормативно-правовые акты для того, чтобы реализовать предложенную Владимиром Уйбой инициативу", - говорится в сообщении.

Свое предложение врио главы Коми сделал во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию, прошедшей в среду. По словам Уйбы, жилой фонд в республике более чем наполовину состоит из домов, построенных с 1946 по 1970 годы. В Сыктывкаре более 1,3 тыс. домов, многие из которых находятся в центре, - это двухэтажные деревянные здания, не подлежащие капитальному ремонту. В них, по оценке властей, проживает 33 тыс. человек. При этом в очереди на получение сертификата для лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера, на начало 2020 года стоит более 26,7 тыс. семей.

Для выхода из сложившейся ситуации, актуальной не только для Республики Коми, Уйба предложил выделять регионам из федерального бюджета средства на строительство многоквартирных домов, которые возможно возвести в том числе в рамках развития уже застроенных территорий с развитой инфраструктурой. Квартиры в новостройках будут предоставлять тем, кто стоит в очереди за сертификатом для переселения.

"Таким образом, мы могли бы решить сразу несколько проблем - сократить очередь на переселение, снизить темпы оттока населения из республики, увеличить объемы вводимого жилья, обновлять и развивать уже застроенные территории", - приводит слова Владимира Уйбы пресс-служба.