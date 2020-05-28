Более 3,2 млн кв. м недвижимости планируется построить около ЦКАД в Новой Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 3,2 млн кв. м жилых и коммерческих площадей планируется построить вдоль Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве, что позволит создать дополнительные 45 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в четверг в стройкомплексе столицы.

"Территория вдоль ЦКАД станет мощным драйвером экономического развития новых округов. На сегодня в зоне влияния магистрали в новых округах утверждено три крупных проекта планировки территорий, которые предполагают возведение более 3,2 млн кв. м недвижимости", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Он уточнил, что точками роста станут отдельные участки в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское, а также площадка вблизи деревни Сенькино-Секерино. Всего согласовано строительство около 460 тыс. кв. м жилья и 2,8 млн кв. м коммерческих площадей.

"Реализации этих проектов позволит сформировать пояс занятости в зоне Центральной кольцевой автодороги и создать более 45 тыс. дополнительных рабочих мест", - добавил Жидкин.