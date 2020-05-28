Исследование: жилье на вторичном рынке РФ подешевело на 7,4% с начала самоизоляции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цены на вторичном рынке жилья РФ снизились на 7,4%, до 68,4 тыс. рублей за квадратный метр с начала самоизоляции. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

Аналитики проанализировали ситуацию в российских городах с населением от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир, а также Московскую и Ленинградскую области.

"Введенные ограничения существенно снизили спрос, что привело к корректировке цен. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,4% за прошедшие два месяца карантина", - говорится в исследовании.

С 28 марта 2020 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рыке России упала до 68,4 тыс. рублей. Наибольшее снижение цен отмечено в Центральном (-9,8%) и Северо-Западном федеральных округах (-6,8%). В Московском регионе и Ленобласти средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,9% (до 130,4 тыс. рублей). За время самоизоляции средняя стоимость предложения снизилась на 300 тыс. рублей до 3,9 млн рублей (при средней площади 55 кв. м), указывается в исследовании.

В материалах добавляется, что в мае спрос на вторичном рынке жилья начал восстанавливаться. Так, в Москве количество просмотров объявлений увеличилось на 7%, в Санкт-Петербурге - на 6% относительно прошлого года.

"Возвращение интереса ко вторичным объектам позволит частично отыграть зафиксированное снижение цен в период самоизоляции, однако по итогам года мы ожидаем падение стоимости на готовые объекты до 8-10%", - приводятся в исследовании слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова. Эксперт считает, что после завершения самоизоляции восстановить экономическую активность быстро не получится. По его словам, многие россияне уже столкнулись со снижением доходов, это не способствует росту цен.