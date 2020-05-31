Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

Арендные ставки на жилье анализировались в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

"В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле, по мере снятия ограничительных мер. Снижение ставок по всем городам на однокомнатные квартиры составило 1,2%, на двухкомнатные - 1,4%, на трехкомнатные - 1,7%", - говорится в материалах.

Уточняется, что сегодня среднестатистическая российская однокомнатная квартира сдается за 13 тыс. рублей в месяц, двухкомнатная - 17,1 тыс. рублей, трехкомнатная - 22,8 тыс. рублей. За второй месяц карантина съемные однокомнатные квартиры стали доступнее в 47 городах из 70, двухкомнатные - в 51 городе, трехкомнатные - в 58 городах. Самое заметное падение цен отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове. В Москве больше всего подешевели трехкомнатные квартиры (-2,2%), чуть меньше - двухкомнатные (-1,9%), ставки на однокомнатные стали ниже на 1,5%.

Снижение цен на аренду жилья в России в мае обусловлено уже не столько упавшим спросом, как в апреле, сколько увеличением объема предложения, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, в мае кроме освободившихся съемных квартир на рынок аренды вышло жилье с рынка продажи, лоты с рынка краткосрочной аренды, а также освободившиеся квартиры горожан, уехавших на дачи. Он добавил, что собственники идут на уступки и готовы рассматривать в качестве оплаты залоговую сумму, ремонт руками квартирантов. Арендаторам предоставляют каникулы, сдают жилье по цене коммунальных счетов с дальнейшим пересмотром ставки, перечислил Луценко.

"Не исключено, что рынок аренды отыграет свое обратно, когда все ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно отменены. Уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жилье. Может быть, уже в июне цены понемногу поползут вверх", - прогнозирует эксперт.