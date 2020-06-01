В Бурятии начал работу Фонд поддержки участников долевого строительства

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки участников долевого строительства создан в Бурятии, сообщается в понедельник на сайте республиканского правительства.

В июне 2019 года в Улан-Удэ приезжал заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. Он провел несколько совещаний, посвященных решению проблем обманутых дольщиков. Тогда Ткачев сообщал, что в республике сотни людей имеют проблемы, связанные с недостроями. На сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными, пострадавшими числятся более 1 тыс. человек.

"В регионе создан Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Республики Бурятия, который в настоящее время ведет работу по вопросам сотрудничества с федеральным Фондом защиты прав граждан по достройке проблемных многоквартирных домов. Федеральным фондом уже сделаны предварительные расчеты на достройку проблемных объектов в республике - это более 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в Минстрое региона сообщали, что проблемы есть у следующих компаний-застройщиков: "ДомСтройКомплект", "Тамир", "Шэнэсен", "Сити-строй", "Промгражданстрой", "Бизнес-инвест", "Универсал", "Регионжилстрой" и "Монолит".

"В этом году введен в эксплуатацию один из четырех домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО "ПСК "Тамир". Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют еще два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО "Монолит" и ООО "Бизнес-Инвест". Это порядка 182 дольщиков", - цитирует пресс-служба министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николая Рузавина. По его словам, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля предложил меры, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.