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Лимит первого этапа аукционов на выкуп жилья у девелоперов составит более 1,6 млрд рублей

Пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья стали Воронежская область и Красноярский край

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госкомпания ДОМ.РФ может выкупить жилье в Красноярском крае на сумму более 1 млрд рублей, в Воронежской области - на более 646 млн рублей. Об этом говорится в извещении о проведении торгов, которое опубликовано на сайте "Сбербанк-АСТ".

Ранее стало известно, что пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья у застройщиков стали Воронежская область и Красноярский край. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса.

Лимит на финансирование программы выкупа жилья в Красноярском крае составит более 1,045 млрд рублей, в Воронежской области - более 646 млн рублей, отмечается в документах. Согласно условиям программы, минимальный размер дисконта от начальной цены за квадратный метр выставленных на выкуп квартир составляет 15%. Застройщики могут подавать заявки на участие до 15 июня 2020 года, до 24 июня они будут рассмотрены, а с 25 по 29 июня девелоперы смогут представить предложения о размере дисконта на продаваемое жилье. Конкурс проведут в электронной форме на площадке "Сбербанк-АСТ".

Квартиры на аукционе

Предметом торгов будет выступать лот, то есть совокупность жилых объектов в одном многоквартирном доме. Минимальная стоимость жилья в лоте в одном регионе должна быть не менее 100 млн рублей. Принять участие в аукционе могут застройщики стандартного жилья, ввод в эксплуатацию которого планируется до 31 декабря 2021 года. В лот могут быть включены и квартиры с отделкой. Отмечается, что более 30% жилой площади в таком многоквартирном доме должно быть продано на момент подачи заявки.

"Победителем торгов становится заявитель, допущенный до участия в торгах и предложивший наибольший размер дисконта от начальной цены за 1 квадратный метр объекта, опубликованной в составе извещения о торгах и на сайте наш.дом.рф, по предложенным лотам", - добавляется в извещении о проведении торгов. Покупателем квартир будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Комфортное жилье" под управлением "ДОМ.РФ Управление активами".

Как сообщал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, впоследствии госкомпания планирует выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь ДОМ.РФ намерен предлагать их субъектам РФ для реализации жилищных программ. В пресс-службе Минстроя Красноярского края отметили, что по возможности региональные и муниципальные власти будут рассматривать реализацию таких объектов. Например, выкупленное жилье можно было бы использовать для переселения граждан из аварийного фонда по национальному проекту "Жилье и городская среда", прокомментировали в министерства. К концу 2025 года в Красноярском крае предполагается переселить почти 18,5 тыс. человек из более 1 тыс. аварийных домов площадью 315 тыс. кв. м.

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