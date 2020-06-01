Российские банки одобрили почти 82 тыс. заявок на выдачу льготной ипотеки до 6,5%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банки одобрили 81,9 тыс. заявок на выдачу ипотечного кредита с субсидированной ставкой под 6,5% годовых по данным на конец мая. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"По состоянию на конец мая одобрено 81,9 тыс. заявок. Процент одобрения составляет 83% от всех поданных заявлений на оформление ипотеки", - приводятся в сообщении данные ДОМ.РФ.

Всего в банки поступило более 120 тыс. заявок на льготную ипотеку. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, выдано 22,8 тыс. кредитов на 57,5 млрд рублей. Из них 97% ипотек выдано 15 крупнейшими банками.

"Это крайне эффективная и востребованная мера в сегодняшних условиях. Даже учитывая ситуацию в экономике из-за пандемии коронавируса, жилье должно оставаться доступным для людей. Мы понимаем, что нуждаются в поддержке и сами застройщики", - приводятся в сообщении слова Мутко. Также, по его мнению, доступность ипотеки снова будет расти, если доходы населения начнут восстанавливаться и удастся избежать второй волны эпидемии.

Мутко отметил, что 57 банков подали заявки на лимиты в программе субсидированной ипотеки на 1,052 трлн рублей и одна некредитная организация - на 0,2 млрд рублей. Лимиты по программе ДОМ.РФ распределит пропорционально поданным заявкам до 30 июня.

Данные Банка России

Согласно статистике ЦБ РФ, российские банки в апреле выдали ипотечные кредиты на сумму 203,4 млрд рублей, что на 15% меньше, чем за апрель прошлого года. Количество жилищных кредитов в апреле сократилось на 17% - было выдано 90,5 тыс. ипотек. Однако за январь-апрель выдача ипотеки выросла на 12% - до 965,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (858,8 млрд рублей). Такая статистика объясняется рекордным мартом, когда россияне взяли ипотечные кредиты на 305,5 млрд рублей - на 36% больше, чем в марте прошлого года.

По мнению Мутко, сокращение ипотечного кредитования будет отражаться в статистике до июля, учитывая, что средний срок одобрения и выдачи ипотечных кредитов составляет около двух месяцев. "Начиная с августа 2020 года рынок, по оценкам, снова вернется на траекторию устойчивого роста", - прокомментировал он.

Условия льготной ипотеки

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.