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Фонд дольщиков предлагает разрешить обманутым покупателям повторно использовать маткапитал

Эта норма распространится также на те решения наблюдательного совета Фонда дольщиков, которые были или будут приняты до принятия этой правки в федеральный закон

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства предлагает разрешить обманутым дольщикам повторно использовать материнский капитал. Такая законодательная инициатива может быть рассмотрена в Госдуме уже в весеннюю сессию, которая завершается в июле, сообщил во вторник заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков, управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Мы вышли с законодательной инициативой, суть которой в следующем: в случае, если принято решение о выплате денежной компенсации [за долгострой] и ее получил гражданин, который направлял на приобретение жилья материнский капитал, то сумма, которая была оплачена за счет материнского капитала, нами, фондом, возвращается в Пенсионный фонд. И тут же в законе написано, что при этом у гражданина возникает право повторного использования материнского капитала на цели, предусмотренные федеральным законом", - сказал Ниденс в прямом эфире на странице Фонда дольщиков в Instagram.

По его словам, такая норма будет распространиться также на те решения наблюдательного совета Фонда дольщиков, которые были или будут приняты до принятия этой правки в федеральный закон.

"Таким образом это будет работать, если наша законодательная инициатива пройдет. Будет она рассматриваться, мы очень надеемся, что до конца текущей весенней сессии", - добавил Ниденс.

Он уточнил, что сейчас, как правило, если обманутый дольщик обращается в Пенсионный фонд по этому вопросу, то ему рекомендуется возвратить средства материнского капитала на счет фонда, а дальше отстаивать свои права по повторному использованию сертификата в суде.

"Как правило, по информации от Пенсионного фонда, суды принимают решение в пользу граждан, но на это уходит определенное время - два-три месяца. Понятно, что такая ситуация нас никоем образом не устраивает", - пояснил заместитель гендиректора Фонда дольщиков.

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