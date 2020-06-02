В Москве открылись офисы продаж застройщиков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Офисы продаж застройщиков для покупателей квартир открылись в Москве. Это решение руководства столичного Стройкомплекса связано с возросшим числом обращений от потенциальных покупателей в органы исполнительной власти о возможности лично осмотреть приобретаемую жилплощадь, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее планировалось, что ограничительные меры по открытию офисов продаж будут действовать до 14 июня 2020 года либо до дальнейших указаний мэра Москвы.

"После опубликования в СМИ указанной даты потенциальные покупатели квартир, а также дольщики, дома которых уже ввели в эксплуатацию, стали активно направлять обращения в органы исполнительной власти и к застройщикам, в которых указывали, что хотели бы иметь возможность лично осмотреть квартиру, прежде чем подписывать документы. По указу мэра Москвы с 1 июня 2020 возобновлена работа объектов розничной торговли, и это позволило городу пересмотреть ситуацию с офисами продаж девелоперов. Теперь, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, застройщики могут осуществлять деятельность, связанную с привлечением дольщиков к реализации жилых проектов: демонстрировать квартиры, подписывать договор долевого участия и акты, выдавать ключи", - привели в пресс-службе слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Ранее с 12 мая девелоперские компании возобновили работу на московских строительных площадках, и решение об открытии офисов продаж стало логичным продолжение. "Это важное событие для рынка новостроек Москвы, которое поможет застройщикам выйти на плановые показатели продаж, а, соответственно, поддержать как строительную отрасль, так и экономику города в целом", - цитирует пресс-служба Пятову.