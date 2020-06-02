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Кабмин РФ рассчитывает, что ставка по ипотеке опустится ниже 8% в 2020 году

Это одна из мер по восстановлению экономики РФ из общенационального плана действий

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Средняя ставка по ипотеке к концу 2020 года должна опуститься ниже 8%, следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Обеспечение достижения цели национального проекта "Жилье и городская среда" <…> по снижению ипотеки ниже 8% в 2020 году с последующим снижением ставки в 2021 2024 гг.", - говорится в документе.

Согласно целям нацпроекта "Жилье и городская среда", ипотечные ставки должны опуститься до 7,9% к концу 2024 года, тогда как на 2020 год стояла задача достигнуть ставки под 8,7%. По данным Центробанка, на 1 мая 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам опустилась до 8,32%.

Кроме того, план восстановления экономики предполагает внедрение цифровой ипотеки и электронных закладных с использованием технологии распределенных реестров.

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