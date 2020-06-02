Кабмин планирует учитывать в статистике строительства коммерческую недвижимость

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ввод объектов коммерческой недвижимости будет учитываться в государственной статистике, следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Ежегодный статистический учет всех вводимых на территории субъекта Российской Федерации объектов недвижимости, включая объекты коммерческой недвижимости", - говорится в документе.

В настоящий момент данные Росстата учитывают объем ввода только жилых объектов.

Кроме того, план восстановления экономики включает обеспечение цифровой трансформации строительной отрасли, внедрение технологий информационного моделирования строительства, а также установление рекомендательного характера большей части национальных стандартов и сводов правил.

Согласно документу, правительство планирует применять механизм привлечения самозанятых для работы в строительной отрасли, в том числе для граждан стран СНГ.

Документ также предполагает создание вертикали органов государственного строительного надзора и государственной экспертизы проектной документации и перераспределение финансирования программы расселения авариного жилья (в рамках пятилетних объемов) с последующим восстановлением финансирования в 2023 и 2024 годах при досрочном выполнении программы).