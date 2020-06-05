Минвостокразвития направит в ФАС перечень застройщиков, завышающих цены на жилье в ДФО

ТАСС, 5 июня. Минвостокразвития собирает от регионов Дальнего Востока информацию о застройщиках, которые завышают цены на жилье при реализации программы "Дальневосточная ипотека". Перечень таких компаний планируется на следующей неделе передать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

В мае на заседании рабочей группы по реализации программы "Дальневосточная ипотека" представитель Хабаровского края сообщил о том, что несколько застройщиков значительно подняли цены на жилье. Глава Минвостокразвития поручал составить перечень таких компаний.

"В настоящее время ведется сбор информации от субъектов ДФО. Планируется на следующей неделе направить в ФАС письмо с перечнем компаний, завышающих цены на недвижимость на первичном рынке", - сказал собеседник агентства.

В Минвостокразвития отметили, что они совместно с властями регионов ведут постоянный мониторинг цен на жилье в округе. По данным ведомства, в некоторых регионах цены на недвижимость растут, но это не связано напрямую с реализацией программы "Дальневосточная ипотека". "На стоимость квадратного метра влияет соотношение спроса и предложения на рынке, рост стоимости стройматериалов, переход на эскроу-счета и ряд других факторов", - пояснили в министерстве.

В феврале замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство не исключает возможного роста цен на жилье на Дальнем Востоке из-за популярности льготной ипотеки под 2% в условиях, когда спрос превышает предложение. В Минвостокразвития отмечали, что площадь доступного по программе первичного жилья увеличится благодаря возведению новых комплексов; эта мера должна сдержать рост стоимости квадратного мера.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.