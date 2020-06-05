Пандемия вызвала рост спроса на складские площади среди онлайн-ретейлеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа скорректировала спрос на рынке складской недвижимости в России. По оценкам опрошенных ТАСС экспертов, в апреле-мае 2020 года баланс сделок по аренде или покупке складских площадей сместился в пользу онлайн-ретейлеров и поставщиков IT-оборудования. Участники рынка прогнозируют рост спроса на небольшие складские комплексы, расположенные в густонаселенных городах с развитой инфраструктурой или на их периферии.

"Противоэпидемиологическая обстановка способствует развитию онлайн-торговли, по нашему мнению, это приведет к увеличению спроса на современные складские объекты в регионах с городами-миллионниками, также возрастет потребность в складах "последней мили" (небольшие складские помещения для хранения товаров, используемых в доставке онлайн-заказов - прим. ТАСС), расположенные в черте Москвы либо в непосредственной близости от МКАД", - рассказал ТАСС генеральный директор одной из крупнейших компаний России по строительству индустриальной недвижимости "ПНК Девелопмент" (принадлежит ООО УК "А Класс Капитал") Дмитрий Пилевин.

Отмечая перспективу дальнейшего роста спроса на складские комплексы со стороны онлайн-ретейлеров, в организации планируют построить два складских комплекса в Москве - "PNK Парк Медведково" и "PNK Парк МКАД-М4" - общей площадью более 180 тыс. кв. м. Проекты находятся в стадии получения разрешительной документации, их строительство, по оценкам компании, займет несколько месяцев.

Количество обращений по аренде и покупке складских площадей в "ПНК Девелопмент" в апреле-мае 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, однако возросла доля клиентов в сфере электронной коммерции, это онлайн-магазины и маркетплейсы (онлайн-платформа по предоставлению продуктов и услуг широкого круга поставщиков). "Стало гораздо больше предметных заявок от действительно заинтересованных компаний и меньше от тех, кто просто мониторит рынок", - добавил Пилевин.

Директор компании "Марвел-Логистика" (подразделение одного из крупнейших дистрибуторов компьютерной техники в России и СНГ "Марвел-Дистрибуция") Алексей Келарев отметил стагнацию спроса на рынке в апреле-мае 2020 года при параллельном наращивании доли компаний в сфере e-commerce и поставщиков IT-оборудования и совокупном сокращении числа транспортно-логистических операций. "Если первое - очевидный результат самоизоляции, то второму мы обязаны тем, что многие компании и государственные структуры запустили проекты по автоматизации и роботизации своих бизнес-процессов. В целом спрос стал неоднородным: транспортная логистика заметно сократила запросы, а IT-дистрибуция, поставщики товаров повседневного спроса, e-commerce и традиционный ретейл существенно нарастили", - подчеркивает Келарев. Такая тенденция на рынке, по его мнению, временна и уже в конце лета - начале осени продажи товаров повышенного спроса и первой необходимости вернутся к своим традиционным показателям.

Одним из примеров активного расширения индустрии онлайн-торговли стал маркетплейс KazanExpress в Татарстане, который во время пандемии увеличил площадь складских помещений в три раза, рассказал ТАСС основатель и генеральный директор торговой площадки Линар Хуснуллин. Компания нарастила площадь, забрав себе помещения обанкротившегося предприятия, находившегося по соседству. За время введенного режима самоизоляции компания существенно нарастила оборот, рассказал Хуснуллин. "За время режима самоизоляции у нас в два раза увеличился оборот, структура спроса изменилась. Продажи продуктов питания выросли на 420% продажи, а товаров для хобби - на 383%", - сказал он.

Компания намерена построить под Казанью крупный склад на площади 50 га. Строительство будет вестись поэтапно: первый этап строительства логистического центра площадью 60 тыс. кв. м планируется завершить к декабрю, отметил собеседник агентства.

Динамика сделок на складском рынке сокращается

Руководитель отдела аналитики консалтинговой компании JLL Владиcлав Фадеев отметил низкую активность на российском рынке складской недвижимости в апреле. Стороны сделок ожидают дальнейшего развития эпидемиологической обстановки. "Активность по заключению сделок в апреле была низкая, так как речь шла только о тех переговорах, которые начались задолго до начала кризиса. При этом перспективы развития складского рынка, хотя и изначально были достаточно оптимистичными, но вызывают много вопросов в текущей ситуации. Поэтому у обеих сторон еще не заключенных сделок возникают неизбежные сомнения в достигнутых ранее коммерческих условиях и переговоры затягиваются", - считает Фадеев.

По оценкам консалтинговой компании Colliers International, совокупный объем сделок по аренде и покупке площадей на складском рынке Московского региона в апреле 2020 года сократился на 23% до 303 тыс. кв. м в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года.

В I квартале (январь-март) 2020 года суммарный объем сделок по аренде и покупке площадей на складском рынке Московского региона сократился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 172 тыс. кв. м, отмечают в JLL.

В Санкт-Петербурге, наоборот, аналитики отмечают высокий уровень активности. В I квартале 2020 года совокупный объем сделок со складской недвижимостью классов A и B за январь-март 2020 года составил 49,4 тыс. кв. м, что на 22,5% больше чем в I квартале 2019 года, следует из отчета Colliers International. Основной объем спроса продолжают формировать торговые и дистрибуционные компании - их доля в сделках за отчетный период возросла на 11 п.п. до 65%.

В структуре сделок аренды и купли-продажи складских площадей в Санкт-Петербурге доля онлайн-компаний растет третий год подряд, и пандемия ускорила экспансию, следует из отчета JLL. Крупнейшей сделкой I квартала в городе стала аренда маркетплейсом Ozon 28,7 тыс. кв. м в строящемся складском комплексе "Марвел-Логистика" на территории "PNK Парк Софицская КАД".

Всего до конца 2020 года в Санкт-Петербурге планируется ввести около 300 тыс. кв. м складских площадей. По состоянию на начало апреля, в Петербурге и ближайших пригородах пустует 104 тыс. кв. м, или 3,5% от совокупного объема складских площадей, это минимальный показатель с 2014 года.