Сбербанк одобрил проектное финансирование застройщиков почти на 400 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк России одобрил с начала года в рамках проектного финансирования строительства 277 заявок по кредитам на общую сумму около 400 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на онлайн-конференции "Деньги и стройки".

"С начала года по конец мая уже 277 заявок банк одобрил на почти 400 млрд рублей, открыто 34 тыс. счетов эскроу", - сказал он.

Попов уточнил, что по результатам первого квартала заявок от застройщиков поступило на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом одобрено заявок на 49% больше. По его словам, каждая четвертая заявка в рамках проектного финансирования сделана через личный кабинет застройщика. Он добавил, что в условиях пандемии, это позволило избежать ненужных визитов в офисы и поездок курьеров с документами. "Бумага - большая проблемная часть банковского сопровождения. Надеюсь, ее будет меньше или она в конечном итоге полностью уйдет к нулю", - сказал Попов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.