Доля ипотечных сделок в Москве достигла максимума на фоне субсидирования ставок

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Доля сделок с ипотекой в Москве в мае достигла абсолютного максимума благодаря государственной программе субсидирования ставок до 6,5%, говорится в исследовании ЦИАН.

"В конце апреля 2020 года была анонсирована программа господдержки - льготная ипотека под 6,5% на покупку квартир в новостройках, что привело к рекордной доле ипотечных сделок на рынке. В старых границах Москвы в мае 2020 года 63% всех сделок прошло с привлечением кредита, тогда как на протяжении последнего года доля была в среднем на уровне 52%", - отмечается в сообщении.

В сравнении с апрелем доля ипотеки в старой Москве выросла на 11 процентных пунктов, относительно мая 2019 года - на 14 п. п. Новая Москва в мае показала аналогичную динамику - доля ипотеки достигла 68%, тогда как в апреле была на уровне 56%, в годовой динамике прирост составил 11 п. п.

По данным ЦИАН, льготная ипотека привела к снижению среднего чека сделки и средней площади покупаемой квартиры в старой Москве. В мае в ипотеку брали квартиру средней стоимостью 11,6 млн рублей против 13,2 млн рублей в апреле. Средняя площадь ипотечной квартиры снизилась за месяц с 58,6 до 53,6 кв. м.

"Во-первых, на рынок вышли покупатели с минимальными бюджетами, рассматривающими небольшие площади. Ранее такие клиенты не могли позволить себе покупку жилья под 8,5-9% годовых. Во-вторых, чтобы уложиться в лимит по льготной ипотеке в 8 млн рублей, клиенты рассматривают бюджетные варианты, в том числе за счет площади, а не только расположения проекта", - отмечают аналитики ЦИАН.

В Новой Москве, напротив, наблюдается обратная динамика: средняя стоимость ипотечной квартиры выросла до 6,9 млн рублей против 6,7 млн рублей в апреле. Средняя площадь квартиры осталась практически неизменной - 50,6 кв. м.

Как подсчитали в ЦИАН, только 36% лотов в старых границах Москвы подходят для льготной ипотеки - при первом взносе 20% и максимальном лимите по кредиту в размере 8 млн рублей, тогда как в Новой Москве под параметры программы подпадает 86% недвижимости.

Кроме того, льготная ипотека, выдаваемая не более чем на 20 лет, привела к снижению среднего срока кредитования. В старой Москве срок кредита в мае в среднем сократился на 4 месяца - до 221 месяца или чуть более 18 лет. В Новой Москве ипотека стала короче на год - в среднем 210 месяцев против 224 месяцев в апреле.

Сокращение спроса

Согласно исследованию, стоимость жилья в Москве вернулась к докризисному уровню марта, так как в мае цены снизились на апрельский прирост: -1,3%, до 203,2 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в годовой динамике отмечен рост на 8,3%.

Спрос на первичном рынке жилья Москвы в мае, когда было зарегистрирована 2,92 тыс. договоров долевого участия в строительстве, сократился на 20% к апрелю (3,65 тыс. ДДУ). В годовом выражении число сделок оказалось ниже в два раза - на 52,4%.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.