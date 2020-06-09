Эксперт: число отказов в выдаче льготной ипотеки достигает 7%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество отказов банков в выдаче льготной ипотеки под 6,5% годовых достигает 7%. Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (Нострой) Антон Глушков на пленарной сессии V форума РБК "Недвижимость в России".

"Мы наблюдаем достаточно большое количество запросов по получению ипотеки. Меры поддержки по субсидированию процентной ставки, безусловно, позитивно сказываются на спросе, на желании взять эту ипотеку. Но параллельно увеличению заявок мы наблюдем небывалый процент отказов со стороны кредитных учреждений. Если ранее этот процент отказа составлял 2-3%, то по последнему мониторингу, который мы сделали неделю назад, процент отказа составил 7%", - сказал Глушков.

По его словам, на рост числа отказов в выдаче льготной ипотеки влияет два фактора. "Если гражданин приносит справку 2-НДФЛ по отрасли, которая признана пострадавшей от коронавируса, как правило системообразующие банки отказывают [в выдаче ипотеки]. И качество заемщиков, все банки это отражают, из года в год снижается", - добавил Глушков.

Ранее ДОМ.РФ отмечал, что на конец мая всего в банки поступило более 120 тыс. заявок на льготную ипотеку. При этом одобрено 81,9 тыс. заявок, а выдано 22,8 тыс. кредитов на 57,5 млрд рублей. Из них 97% ипотек выдано 15 крупнейшими банками.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 30 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.