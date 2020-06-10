Московский фонд дольщиков получил почти 3 млрд рублей на завершение семи долгостроев

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил от города почти 3 млрд рублей на завершение строительства семи проблемных жилых комплексов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

Фонд выступит в качестве застройщика семи недостроенных жилых объектов: "Академ Палас", "Легенда", "Воскресенское", "Малыгина, 12", "Троицк Е-39", "Остров Эрин" и дом в поселке Кокошкино на ул. Труда, позиция 8.

"2,95 млрд рублей, выделенные городом на завершение строительства семи жилых комплексов Москвы, поступили на счет Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги будут направлены на реализацию первоочередных мероприятий, включенных в дорожную карту по достройке объектов. "Выделенное финансирование предназначено для проведения обследования, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по каждому из объектов незавершенного строительства", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой. Она также отметила, что это не окончательная сумма, итоговое финансирование для полного завершения долгостроев будет известно после проведения обследований и получения заключений государственной экспертизы.

Столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства учрежден московскими властями в октябре 2019 года. До этого, помимо кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков.

Ранее столичные власти перевели на счет городского застройщика АО "Мосотделстрой № 1" около 13 млрд рублей на достройку проблемных жилых комплексов "Царицыно" и "Терлецкий парк".