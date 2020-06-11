Кабмин может выделить 1,5 млрд рублей на субсидирование ставки кредитов на замену лифтов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтов в многоквартирных домах, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя.

"На это в проекте национального плана на 2020-2021 годы запланировано выделение 1,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра Владимира Якушева.

Глава Минстроя в среду на онлайн-конференции по вопросам ЖКХ отметил, что проблема со старыми лифтами в жилых домах в России достаточно большая. Поэтому для их ускоренной замены было предложено применить инструменты федеральной поддержки.

Ранее руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства, член президиума Общественного совета Минстроя России Сергей Чернышов сообщал, что до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах - более 140 тыс.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представил президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Глава государства предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие пару недель, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации. Общенациональный план, в частности, предполагает субсидирование процентной ставки по кредитам организаций сферы ЖКХ и предоставление на эти цели государственных гарантий до 100 млрд рублей.