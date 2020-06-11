Годовой план по вводу многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 340 многоквартирных домов площадью свыше 4 млн кв м планируют ввести в эксплуатацию в Московской области в текущем году. В настоящее время уже введено 92 дома, что составляет 33% от годового плана, об этом сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"План на этот год по вводу в эксплуатацию - это 4,1 млн кв м, 346 многоквартирных домов. <...> На сегодняшний день уже мы ввели 92 дома - 33% от общего количества планируемого к вводу в эксплуатацию в этом году многоквартирных жилых домов - это 1,4 млн кв м", - сказала Федотова.

Она отметила, что также в этом году планируется ввести в эксплуатацию 87 объектов социальной направленности. Среди них 43 школы, 24 детских сада, 20 объектов здравоохранения. Кроме того, до конца декабря планируется ввести 22 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры.